La Spezia – Scambi di carreggiata e cantieri aperti hanno causato code, rallentamenti e molti disagi anche in questo week end sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra La Spezia e Lavagna. Disagi che proseguono anche con la chiusura del casello autostradale di Genova Nervi.

Nonostante il periodo di vacanza e gli annunci di riduzione dei disagi almeno nei periodi delle festività, i cantieri sono rimasti attivi sulla A12 dove, tra sabato e oggi, domenica 5 gennaio 2025, si sono registrate code e rallentamenti a causa di scambi di carreggiata e restringimenti presenti lungo il percorso sia in direzione La Spezia che Genova.

Automobilisti inferociti e rischio incidenti anche a causa delle precipitazioni in corso sul tratto che va da La Spezia a Lavagna.

Proseguono quindi le proteste di chi è costretto a viaggiare sulle autostrade e chiede che vengano ridotti automaticamente i prezzi dei tratti interessati dai lavori, senza passare per piattaforme e farraginose procedure che difficilmente portano a rimborsi.

Le associazioni dei Consumatori chiedono che Regione e Governo intervengano imponendo ai gestori il rimborso almeno parziale del biglietto sui tratti interessati da lavori o la gratuità per tutto il periodo in cui cantieri e modifiche del tracciato rendano meno agevole il viaggio.