Genova – Ha visto uscire del fumo dal cofano della vettura e si è fermato appena in tempo per uscire e vedere il vano motore dell’auto riempirsi di fiamme. E’ successo la scorsa notte, ad un automobilista che percorreva via Giovanni Camera in direzione Scarpino.

La persona ha fermato l’auto e si è allontanata giusto in tempo. L’incendio, partito dal vano motore, si è rapidamente generalizzato.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il serbatoio di GPL da cui era alimentato il veicolo.