Genova – Oltre tremila persone hanno salutato oggi la Befana dei Vigili del Fuoco organizzata come da tradizione in piazza Matteotti. Un operatore ben assicurato e vestito da Befana con tanto di scopa ha “volato” nel cielo partendo da una balconata di Palazzo Ducale e portando a terra un sacco colmo di dolci e doni per i bambini presenti.

L’evento ha visto la collaborazione tra Comune di Genova, Fiva Confcommercio, comando dei Vigili del fuoco e Associazione nazionale del Corpo dei Pompieri ed ha chiuso le festività natalizie con un pomeriggio di allegria, tradizione e solidarietà.

A rendere possibile l’evento, oltre al personale della Polizia locale, Asmiu e Amiu, anche 20 uomini e donne dell’Associazione nazionale Carabinieri e 35 Vigili del fuoco, che hanno portato in piazza due mezzi, per permettere ai bambini di visitarli e scoprire da vicino il mestiere del pompiere.

Come da tradizione, la Befana si è calata dalla scala dei Vigili del fuoco e ha regalato caramelle ai bambini, mentre la banda musicale di Rivarolo ha suonato per tutti i presenti. Le caramelle sono state donate da Fiva Confcommercio e da Carrefour. Gadget e materiale di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata è stato invece donato da Amiu, durante la festa.

“Piazza Matteotti- dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli- è stata invasa da un fiume di famiglie, bambini e giovani, pronti a vivere un momento di festa all’insegna dell’intrattenimento e delle tradizioni locali. Questa manifestazione chiude ormai le nostre festività natalizie da otto anni, dimostrandosi attesa e partecipata. La magia della Befana ha preso vita oggi pomeriggio e ha reso felici centinaia di bambini, che hanno avuto anche l’opportunità di salire sui mezzi dei Vigili del fuoco, mentre in tanti negozi è stato possibile acquistare i tipici dolci dell’epifania, sostenendo così le piccole realtà produttive della nostra città. La Befana di piazza Matteotti ci ha dato l’occasione di salutare insieme l’anno appena trascorso e di accogliere il nuovo con un sorriso. Un evento straordinario, che ha confermato il legame profondo che unisce la nostra comunità. Vedere così tante famiglie riunite in piazza ci riempie di orgoglio e ci dà la carica per affrontare con entusiasmo i nuovi progetti per il futuro”.

