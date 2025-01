L’arrivo di un’ intensa perturbazione di origine atlantica porta ad un forte peggioramento delle condizioni meteo sul Nord Italia e sulla Liguria. Sono previste precipitazioni localmente intense, venti forti da Sud e nevicate nelle zone montane.

Il passaggio della perturbazione provocherà instabilità anche nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 6 Gennaio 2025

Mattina con locali piovaschi o veloci rovesci sui settori interni centro-orientali e localmente sulle creste e sulle vallate interne del settore centro-occidentale dove non si esclude la possibilità di locale formazione di gelicidio nelle primissime ore del mattino.

A partire dalla mattinata parziale esaurimento dei fenomeni tra Tigullio e Spezzino, con primi rovesci sull’Imperiese.

Durante le ore pomeridiane sarà possibile la progressiva intensificazione delle precipitazioni sui settori occidentali con il passaggio frontale previsto per la serata tra Imperiese e Genovesato centro-occidentale e per la serata/nottata sul centro-levante.

Con il passaggio frontale saranno possibili precipitazioni localmente intense e isolati ma possibili fenomeni di “grattarone” o “gelicidio” (localizzati nelle vallate interessate da omeotermia dell’entroterra Savonese). Nevicate confinate alle creste delle Alpi Marittime/Liguri sopra i 1800-2000mt.

Miglioramento sul Ponente regionale a partire dalla serata.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali su Imperiese e centro-levante della regione, con locali raffiche superiori ai 50 Km/h a partire dalla mattinata. Deboli o moderati da Nord sulle vallate esposte del Savonese fino alla fine del periodo.

Mare stirato sotto costa sul Savonese centro-orientale. Molto mosso o localmente agitato sul resto della regione e al largo. Onda significativa localmente superiore ai 2-2.5 mt. in serata sulle coste Spezzine e Imperiesi.

Temperature in generale e sensibile aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, anche in quota. Aumento meno marcato sul Savonese centro-orientale e nelle vallate interne limitrofe, ove potranno resistere delle “sacche fredde” al suolo.

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+12°C e massime tra +8°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+8°C e massime tra +2°C/+11°C