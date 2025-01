Genova – Il giudice per le indagini preliminari Faggioni ha definitivamente archiviato la posizione di Roberto Spinelli, figlio di Aldo Spinelli, nella nota vicenda processuale.

Dalla lettura del provvedimento si evince come le dichiarazioni di assoluta estraneità alla vicenda rese da Spinelli già dall’interrogatorio di garanzia del maggio 2024 abbiano trovato puntuale conferma negli accertamenti svolti e nelle risultanze processuali tanto da non consentire neanche l’inizio dell’azione penale nei suoi confronti.

“Sono soddisfatto”, ha commentato Roberto Spinelli, “con questo provvedimento si chiude una vicenda che mi ha ingiustamente coinvolto e che, per tanti mesi, mi ha esposto ingiustamente a una “gogna mediatica” senza che io o le società coinvolte avessimo mai commesso alcunché di illecito”.