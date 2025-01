Genova – Oltre alle problematiche lungo la rete autostradale intorno a Genova che stanno paralizzando la circolazione fin dalle prime ore della mattinata, pesanti disagi si registrano in diverse zone della città dove si sono verificati degli incidenti o dove i mezzi sono rimasti imbottigliati nel traffico intenso.

Un sinistro stradale si è verificato nella carreggiata della Sopraelevata che viaggia in direzione ponente, intorno alle ore 8:00. Al momento non si è a conoscenza di eventuali persone rimaste ferite nell’impatto, ma sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico. La circolazione è rimasta bloccata verso ponente e la rotatoria di piazzale Kennedy è rimasta chiusa proprio in direzione della Sopraelevata, spostando il traffico tra corso Aurelio Saffi e corso Quadrio dove si registrano diverse problematiche.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.