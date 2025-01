Liguria – Non solo strade e autostrade. Nel corso della mattinata odierna che ha visto la riapertura delle scuole e molte persone tornare a lavoro dopo le vacanze natalizie, i disagi hanno coinvolto anche la rete ferroviaria.

In questo caso, la causa è il malore che ha colpito una passeggera di un treno regionale che si trovava presso la stazione di Genova Pegli. Sul posto sono giunti i soccorsi, che hanno prestato le cure necessarie nei confronti della donna e che hanno quindi momentaneamente bloccato il traffico sulla linea.

Fortunatamente, le ripercussioni sono state limitate ad alcuni convogli che hanno accumulato al massimo alcune decine di minuti di ritardo.

Inoltre, a partire dalla giornata di oggi sono previste delle modifiche alla circolazione tra La Spezia e Pisa a causa di lavori sulla linea. Ecco, di seguito, le variazioni previste:

• I treni Frecciargento da Roma per Genova, via Firenze, subiscono modifiche di orario con allungamento dei tempi di percorrenza da martedì 7 gennaio a domenica 30 marzo.

• I treni Frecciargento da Genova per Roma, via Firenze, subiscono modifiche di orario con allungamento dei tempi di percorrenza da martedì 7 gennaio a mercoledì 30 aprile.

• I treni Frecciabianca da Roma per Genova – Milano – Torino, via Grosseto, subiscono modifiche di orario con allungamento dei tempi di percorrenza da martedì 7 gennaio a domenica 30 marzo.

• I treni Frecciabianca da Torino – Milano – Genova per Roma, via Grosseto, subiscono modifiche di orario con allungamento dei tempi di percorrenza da martedì 7 gennaio a mercoledì 30 aprile.

• I treni Intercity delle relazioni Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia, Milano – La Spezia/Livorno/Grosseto, Milano – Reggio di Calabria, Torino – Salerno subiscono modifiche di orario in partenza, anche con anticipi, e in arrivo con allungamento dei tempi di percorrenza.

• I treni Intercity Notte delle relazioni Torino – Salerno/Reggio di Calabria subiscono modifiche di orario in partenza, anche con anticipi, e in arrivo con allungamento dei tempi di percorrenza.

• I treni Regionali delle relazioni Pisa – La Spezia – Savona, Firenze – La Spezia, Parma/Pontremoli – La Spezia, Milano/Bergamo – Pisa/Livorno via Pontremolese, Borgo Val di Taro/Pontremoli – Pisa/Firenze subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e allungamento dei tempi di percorrenza.