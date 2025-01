Genova – E’ sempre ricoverato in gravi condizioni l’uomo di circa 40 anni che nel corso della prima serata di ieri è stato travolto da un taxi mentre stava attraversando la strada in via Gramsci.

L’impatto è stato molto violento e l’uomo è stato sbalzato sull’asfalto, riportando un serio trauma cranico. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il ferito è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino.

Gli agenti, invece, hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire quanto accaduto. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che stesse attraversando lontano dalle strisce pedonali. In ogni caso, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto e ascoltate le testimonianze dei presenti.