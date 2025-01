Cairo Montenotte (Savona) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina, mercoledì 8 gennaio, all’interno di un centro di stoccaggio situato in corso Brigate Partigiane dove, per cause ancora da verificare, un operaio di circa 45 anni è rimasto ferito.

Secondo quanto appreso, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che fortunatamente hanno riscontrato come le ferite dell’uomo fossero meno gravi di quanto previsto. In ogni caso, è stato organizzato il suo trasporto in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine che si sono messe al lavoro al fine di ricostruire la dinamica di quanto successo.