Genova – Stava passeggiando in via Palestro, nel centro genovese, quando è stato investito da una nuvole di gas urticante spruzzata da due coetanei che lo hanno poi derubato.

Momenti di paura per un ragazzo di appena 15 anni, aggredito e derubato da due coetanei che lo hanno assalito spuzzando del gas che irrita gli occhi per poi rubargli marsupio, portafogi e telefono cellulare.

E’ successo venerdì scorso nella centralissima via Palestro dove la vittima ha raccontato che, mentre camminava un giovane a lui sconosciuto lo ha attinto al viso con spray urticante. Nell’intento di scappare, il minore è stato raggiunto dal 15enne che, col volto coperto da un passamontagna e coltello alla mano, gli ha intimato di consegnargli il marsupio, per poi fuggire lungo la scalinata monumentale in direzione Corso Solferino.

Dalle descrizioni della vittima e successivi accertamenti, gli operatori sono riusciti a risalire e denunciare gli autori della rapina: il 14enne, che aveva utilizzato lo spray urticante e il 15enne che aveva minacciato la vittima col coltello.

Quest’ultimo è stato denunciato anche per false attestazioni poiché quando gli agenti lo hanno rintracciato presso la casa di un amico, ha dato un nome falso e per violenza, minaccia e resistenza a P.U., poiché in Questura ha aggredito gli operatori con calci e spintoni, minacciandoli di morte.