Genova – E’ entrato in un supermercato di Marassi, in corso Sardegna, e ha iniziato a nascondere bottiglie di alcolici nello zaino ma quando è stato scoperto da una persona addetta alla sicurezza, l’ha aggredita spintonando per poter fuggire.

L’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile ha però impedito la fuga e il giovane di 27 anni, cittadino italiano, è stato arrestato per rapina impropria.