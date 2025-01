Albenga (Savona) – Il crollo di un muraglione in via alla Costa ha causato la chiusura della strada che conduce ad alcune abitazioni che risultano isolate. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte nella frazione San Fedele per accertare che nessuno fosse rimasto sotto il crollo e per garantire la sicurezza delle persone isolate.

Gli agenti della polizia locale hanno deciso di chiudere la strada per precauzione e stamattina interverranno i tecnici della protezione civile e del Comune per stabilire le operazioni necessarie per liberare la strada.

Il muro crollato farebbe parte di una vecchia costruzione che si affaccia sulla strada.

Fortunatamente non si registrano feriti.

————————————————————————————————-Resta aggiornato con le Notizie della Liguria! Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it (https://t.me/liguriaoggi) , alla pagina Facebook ( https://www.facebook.com/liguriaoggi) – dove pubblichiamo tutti gli aggiornamenti o al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f – dove inviamo solo le notizie più importanti