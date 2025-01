Arenzano (Genova) – La foto sbiadita di un animale che sembra essere un lupo, scattata – sembra – nella Pineta e il corretto invito a fare attenzione, corredato da parole di buon senso ma che si trasforma in fake news e allarmi ingiustificati che ormai accompagnano qualunque supposto avvistamento.

E così anche l’area esclusiva della Pineta, a due passi dal mare, nel contesto in cui ogni ricercatore cercherebbe un lupo (è ironico, ndr), un normale avviso di sicurezza diventa occasione per dipingere il mostro e per spaventare il prossimo, approfittando della poca conoscenza della Natura.

Il copione è sempre lo stesso: un’immagine pubblicata sui social, magari fuori contesto, unita al solito, ripetitivo quanto inutile appello a tenere sotto controllo, cagnolini, gatti e magari anche i bambini.

Prosegue incessante l’opera di mistificazione della realtà portata avanti dai “soliti” interessati a dipingere il lupo non tanto come un animale che sta riportando sotto controllo cinghiali, caprioli e daini che infestano i boschi e le aree agricole della Liguria ma, piuttosto, come il Lupo nero assassino che ci veniva raccontato nelle fiabe quando eravamo bambini e al quale, qualcuno, vorrebbe credessimo ancora.

Gli avvistamenti di Quinto sono appena stati smentiti, con il proprietario di alcuni cani lupi cecoslovacchi che è uscito allo scoperto, spazientito dalle farneticazioni lette sui social, che subito salta fuori un altro lupo, ovviamente ferocissimo e assetato di sangue che ha trascorso qualche decina di minuti in un territorio che non è il suo, o perché inseguito da altri lupi che volevano ucciderlo perché ha invaso il loro territorio o, più probabilmente, perché c’è qualche sconsiderato che lo alimenta o che lascia la spazzatura in giardino o, peggio, la ciotola con il cibo del proprio cane o gatto.

Il tam tam è partito come ormai d’abitudine e mentre i primi si chiedevano se fosse davvero un lupo – forse memori dei molti errori già compiuti – altri erano pronti a giurare che un animale simile aveva appena sbranato Fuffi o Fido e che ci sono stati bambini salvati all’ultimo minuto, poco prima che venissero trascinati nel fitto della boscaglia e poi sbranati.

La verità, come al solito, è tutta altra cosa. L’animale, ammesso che sia un lupo e non un cane lupo cecoclovacco – razza sempre più di moda – potrebbe essere un giovane esemplare in dispersione ovvero, potrebbe aver lasciato il branco dove è nato per fondarne uno nuovo. E’ il modo in cui la Natura ha deciso di far propagare i lupi e, all’uomo, non resta che guardare e osservare senza intervenire. Soprattutto perché il lupo (ammesso che lo sia) non sta cercando animali domestici da sbranare e neppure bambini grassottelli per un lauto pasto ma, ben più facilmente, sta attraversando un centro abitato per evitare che eventuali branchi stanziali lo uccidano come invasore o, ancora, sta cercando cibo perchè i lupi cacciano in branco e lui è solo e soletto.

Certamente è vero che, laddove fosse particolarmente affamato, potrebbe avvicinarsi alle case attirato dal nostro bidone della spazzatura. E’ vero che potrebbe cercare di rubare le crocchette a Micio ed è vero che, se lasciamo la ciotola di Fido in giardino, l’odore del cibo potrebbe spingere il lupo ad azzardare un comportamento che non ha in Natura.

Altrettanto vero che, se Micio o Fido, avessero qualcosa da dire sul pranzetto da rubacchiare, il lupo potrebbe evidenziare comportamenti aggressivi. Esattamente come se andaste a togliere la ciotola ad un pitbull o ad un rottweiler affamato.

Da anni associazioni e studiosi seguono i lupi con telecamere nascoste e fototrappole e nessuno ha registrato lupi di passaggio con Micio o Fido tra i denti e nessun lupo trovato morto, investito da un’auto, è mai stato trovato con resti di cane o di gatto nel contenuto dello stomaco.

Il che non significa che non sia possibile ma chiarisce che non è un comportamento naturale.

Micio e Fido, statisticamente, corrono più pericoli a girare senza guinzaglio per strada, dove a centinaia vengono travolti e uccisi da auto e moto, o di restare intrappolati o avvelenati dai bocconcini che si trovano all’angolo di ogni strada per la disinfestazione da topi.

Eppure sui social non si leggono appelli a bloccare il traffico o a vietare la vendita dei bocconi avvelenati. Le fake news e i social sono più efficaci dello “spiegone” dello scienziato e quel “lupo cattivo” che cercava di mangiare i tre porcellini, che ingoiava intera la nonna di Cappuccetto rosso o che inseguiva i bimbi smarriti nel bosco, risulta a molti che non sanno, più credibile di un esercito di ricercatori.

Nella foto l’immagine di un vero lupo ripreso dai ragazzi di Fototrappolaggio Liguria