Genova – Un uomo di 26 anni è stato arrestato nella notte dalle forze dell’ordine, che l’hanno ritenuto il responsabile di un furto con spaccata che si è verificato ai danni di due negozi situati in via Sestri. Ad allertare gli agenti è stato un residente della zona, che pochi minuti prima della mezzanotte ha sentito un sordo rumore di vetri infranti e, affacciandosi dalla finestra, un malintenzionato con una spranga in mano.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno visto le vetrine dei due negozi in frantumi e una spranga appoggiata per terra. Poco distante c’era il 26enne, che aveva una mano insanguinata e inizialmente ha negato di essere il responsabile del gesto.

L’uomo è stato trovato in possesso di due paia di scarpe che apparterrebbero ai negozi derubati. Inoltre, aveva con sé anche uno smartphone che non sarebbe di sua proprietà. Nei suoi confronti è scattato l’arresto.