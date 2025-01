Genova – Potrebbe arrivare già oggi, l’investitura ufficiale di Pietro Piciocchi quale candidato unico del centro destra per la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative. Un tavolo di discussione è stato infatti prenotato per oggi, intorno all’ora di pranzo, attorno al quale siederanno i vertici locali dei partiti che compongono la maggioranza che ha governato sin qui il Comune. Lo scopo è quello di sgomberare il campo dalle criticità emerse nei giorni scorsi e decidere finalmente il nome del sostituto ideale per l’ex sindaco Marco Bucci che ha lasciato il Comune per approdare in Regione Liguria.

Un incontro che vedrà riuniti il deputato di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, il viceministro ai Trasporti e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi, il coordinatore di Forza Italia Carlo Bagnasco e naturalmente la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo che non ha mai nascosto di poter essere una valida alternativa a Piciocchi, sia per l’attività di amministratrice locale già svolta come assessore regionale e sia per l’elevato gradimento di cui gode in città come in tutta la Liguria e oltre.

L’incontro potrebbe essere decisivo, se verrà trovata l’intesa necessaria o il preambolo per una partita che si sposterebbe a livello nazionale, con la necessità di una consultazione dei rispettivi vertici politici.

Il vice sindaco facente funzioni di primo cittadino, da parte sua, si dice pronto a lavorare per il nuovo obiettivo e conta su una squadra già molto ben affiatata che potrebbe essere rimaneggiata solo in parte. Un elemento non di poco conto per una campagna elettorale che rischia di partire tardissimo e che dovrà sparare tutte le sue “cartucce” in un brevissimo tempo.