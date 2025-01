Genova – Momenti di paura, questa mattina, all’imboccatura del porto di Pra’ per l’equipaggio di una barca dei servizi ecologici del porto, che percorreva il tratto di mare fra Sestri Ponente e Prà e che è stata investita da alcune grosse onde.

La prima l’ha ribaltata su di un fianco e la seconda ha completato il rovesciamento.

I due occupanti, rimasti all’interno, sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati soccorsi da una barca di piloti. I Vigili del Fuoco, chiamati per il recupero dell’imbarcazione, sono giunti con il gommone dei sommozzatori e la motonave del distaccamento di Calata Gadda. I sommozzatori hanno agganciato la barca, che ormai era finita sugli scogli, con una cima e, grazie alla motonave, l’hanno trainata fino al porto di Prà.

Da tempo, nella zona, i diportisti segnalano la presenza di “onde” causate da mezzi che entrano ed escono dalla zona portuale a velocità elevata ma non è chiaro se questa mattina si sia trattato di onde “naturali” o prodotte da altre imbarcazioni.