Genova – Coltellate in mezzo alla strada, in piazza Galileo Ferraris e poi la fuga verso via Monticelli dove la polizia ha fermato l’aggressore. Momenti di panico, questa sera, intorno alle 18,30, nel cuore del quartiere di Marassi

Una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in un’aggressione a coltellate ed un uomo è stato ferito in modo grave, per motivi ancora da accertare.

Dalle prime informazioni sembra che un uomo di 43 anni ed un altro di 58 abbiano iniziato una lite furibonda in mezzo alla strada e che, rapidamente, dalle parole si è passati ai fatti e l’aggressore abbia estratto un coltello colpendo per tre volte, alla schiena, la vittima.

La persona ferita si è accasciata a terra in un lago di sangue ed è stata soccorsa dai passanti che hanno assistito alla scena, a breve distanza dai giardini pubblici dove giocano decine di bambini con i loro genitori e dove gli anziano passano il tempo conversando seduti sulle panchine.

Sul posto si è precipitata l’ambulanza del 118 e le volanti della polizia che hanno subito dato la caccia al feritore che è stato poi fermato poco lontano in via Monticelli.

La persona accoltellata è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale San Martino mentre sono in corso indagini per risalire alle causa della lite.

notizia in aggiornamento

