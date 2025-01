Correnti di aria fredda di origine nord-occidentale soffiano sull’Italia anticipando l’arrivo di una bolla di ara ancora più fredda prevista per il fine settimana. Per la Liguria significherà annuvolamenti irregolari sia nella giornata di oggi, venerdì 10 gennaio che domani, sabato 11 ma senza precipitazioni. Il sole dovrebbe tornare nella giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 10 Gennaio 2025

Nuvolosità sparsa su tutta la regione con ampie schiarite lungo le coste del ponente e addensamenti più compatti sui versanti padani e sul Levante. Non si esclude qualche pioviggine o debole pioggia sullo Spezzino in serata, tempo asciutto altrove.

Venti moderati da nord sul settore centro-occidentale, deboli da sud-est a levante. Tra pomeriggio e sera venti da nord in intensificazione ovunque.

Mare da mosso a stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature generalmente stazionarie o in lieve calo nelle aree interne

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +12°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+8°C e massime tra +4°C/+10°C