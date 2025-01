Santa Margherita Ligure (Genova) – La carcassa maleodorante di una balenottera si è arenata sulla spiaggia subito dietro il porticciolo. A segnalarla alcuni passanti incuriositi dal forte odore proveniente dal mare.

La carcassa, lunga una decina di metri, è ridotta a qualche vertebra e ossa e parte della pelle e del grasso che le ricopriva.

Secondo alcuni si tratterebbe di un giovane esemplare di capodoglio e secondo altri di una balenottera.

Subito è stato attivato l’intervento del personale del Comune e delle forze dell’ordine.

Si tenterà di recuperarla per smaltirla anche se i pescatori della zona hanno suggerito di portare al largo quello che resta della balena e di affondare tutto come accade in Natura visto che il corpo, finendo sul fondale, può essere smaltito in modo del tutto biologico e naturale contribuendo all’equilibrio delle biodiversità.

(Foto di Adriano Bena Da Corte – Facebook)