Genova – Ancora incendi di cassonetti e autovetture in Valpolcevera e ancora paura e danni causati molto probabilmente dal gesto sconsiderato di uno o più piromani.

La scorsa notte, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bolzaneto, sono intervenuti in piazza delle Penne Nere, a Certosa, per un incendio che ha coinvolto diversi cassonetti e un furgone.

Il calore che si è sviluppato dalle fiamme ha danneggiato anche la vetrina di un negozio Tigotà ed il fumo ha annerito la facciata del palazzo soprastante che dovrà essere ripristinata con un grande esborso di denaro.

Le fiamme sono quasi certamente dolose e sono in corso indagini per risalire all’autore del gesto.

Sotto esame le riprese delle videocamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il delinquente.

Foto di Archivio