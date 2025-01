Genova – E’ forse il forte vento che sta interessando il capoluogo in queste ore la causa della pericolosa caduta di una lastra di vetro, che nel corso del pomeriggio odierno si è staccata dalla facciata del Wtc infrangendosi sull’asfalto di via De Marini pochi attimi più tardi.

Fortunatamente, al momento dello schianto non transitava nessuno e non si registrano persone rimaste ferite o in qualche modo coinvolte dalla caduta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.