Genova – Un incidente si è verificato nel corso del pomeriggio odierno in via Piacenza, dove un’auto e una moto si sono scontrate tra di loro. Come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio nello schianto sono state le due persone a bordo del mezzo a due ruote, una mamma e il figlio, che sono stati sbalzati sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie ai due feriti. Per entrambi si è reso necessario il trasporto all’ospedale San Martino in codice rosso, ma fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Oltre all’ambulanza, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarirne la dinamica.