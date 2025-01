L’arrivo di correnti di aria fredda da nord-est porterà ad un nuovo abbassamento delle temperature ma anche un clima più secco e ventoso sulla Liguria, almeno sino all’inizio della prossima settimana, lunedì 13 gennaio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 11 Gennaio 2025

Al mattino condizioni di nuvolosità sparsa su tutta la regione, più intensa sui rilievi di spartiacque, ma senza la minaccia di pioggia. Possibile formazione di galaverna sui valichi più elevati.

Nel pomeriggio progressiva attenuazione della copertura nuvolosa con schiarire sempre più ampie a partire da levante.

Venti forti da nord sul settore costiero centro-occidentale e valichi corrispondenti; moderati da nord-est a levante, in rinforzo fino a forti in serata.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in generale diminuzione

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+10°C e massime tra +11°C/+13°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+2°C e massime tra +4°C/+7°C