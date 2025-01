Sanremo (Imperia) – Tentata rapina, questa mattina, in via Palazzo, nel pieno centro cittadino, ai danni della gioielleria Corbellati. Un malvivente è entrato proprio mentre le titolari del negozio, Licia e Adele Corbellati, stavano aprendo la camera blindata per prelevare i gioielli da esporre nelle vetrine. L’uomo, con il volto nascosto da un passamontagna e armato di pistola, ha puntato subito l’arma contro le due donne ed ha ordinato loro di restare ferme.

Le due sorelle hanno trovato invece il sangue freddo per scappare in un altro locale della gioielleria chiudendo la porta con un serraggio di emergenza ed hanno fatto scattare l’allarme collegato direttamente con le forze dell’ordine.

Il suono della sirena ha messo in fuga il rapinatore che non è riuscito a rubare nulla ed è scappato facendo perdere le proprie tracce.

All’arrivo delle forze dell’ordine le titolari della gioielleria hanno fornito una descrizione dell’uomo che però non è ancora stato trovato.

La rapidità dell’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio ma ora sono in corso indagini su quanto avvenuto anche grazie alle telecamere di sorveglianza del negozio e delle attività vicine e di quelle della rete di sicurezza della città.

Particolare attenzione viene rivolta al fatto che il rapinatore sembrava conoscere bene luogo e orari degli spostamenti e delle operazioni condotte in negozio dalle due titolari.