Sestri Levante (Genova) – Lancio di sassi e di bottiglie contro il pullman del Pontedera dopo la partita allo stadio Sivori tra la squadra locale e di Pontedera. Lo squallido gesto di teppismo che nulla ha a che vedere con il tifo calcistico è andato in scena all’uscita del pullman dal parcheggio dello stadio ed ha creato caos ed un brutto spavento alle persone a bordo del mezzo, in gran parte familiari dei giocatori della squadra.

Le pietrate hanno infatti mandato in frantumi alcuni vetri e finestrini e il mezzo è stato costretto a fermarsi in un luogo sicuro per mettere in sicurezza le vetrate prima di poter riprendere il viaggio verso casa.

Una delle persone a bordo ha avuto un malore per lo spavento ed ha fatto ricorso alle cure dei medici.

In corso le indagini per identificare gli pseudo tifosi, teppisti vestiti da ultras, che hanno lanciato le pietre contro un pullman su cui viaggiavano anche donne e bambini.