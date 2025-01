Genova – Si è messo davanti all’autobus dopo aver litigato con il conducente e ne ha impedito la partenza. E’ successo ieri notte, in via Degola dove un 52enne ha iniziato una discussione con il conducente di un bus per motivi ancora oggetto di indagine e al culmine della lite l’uomo ha minacciato il conducente e si è piazzato davanti al mezzo per impedire che ripartisse.

Non è chiaro se l’uomo volesse salire o meno sul bus e se la sua fosse una “protesta” o un vero e proprio atto di aggressione ma in breve sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che lo hanno fermato e denunciato per interruzione di servizio pubblico e di minacce.

L’autobus della linea 618 ha potuto riprendere il viaggio solo quando l’uomo è stato ammanettato e portato fisicamente via dagli agenti.

Ora si cercano testimoni per chiarire se l’uomo abbia commesso un gesto deliberato o se, invece, sia stata una risposta ad un torto che pensava di aver subito.

