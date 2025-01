Imperia – Stop al servizio di soccorso per animali negli orari serali dei fine settimana a causa della impossibilità di trovare cliniche veterinarie aperte. Lo annuncia a malincuore l’associazione Ambulanze veterinarie che si occupa, nel ponente ligure, di soccorrere animali in difficoltà, con o senza padrone.

Con un post sulla pagina Facebook, l’associazione annuncia la decisione presa dopo aver dovuto trasportare un cane in emergenza salvavita, sino in Francia per poter trovare una clinica veterinaria aperta nel week end.

“A partire da oggi – scrive l’associazione Ambulanze veterinarie – il nostro servizio di soccorso veterinario sarà sospeso nei weekend in orario serale. La decisione, dolorosa ma necessaria, è causata dall’assenza di cliniche veterinarie aperte per accogliere gli animali soccorsi durante queste ore critiche. Non possiamo più mettere a rischio la vita degli animali trasportandoli per ore senza la certezza di trovare strutture disponibili”.

La comunicazione sta sollevando una animata discussione tra chi sostiene che le cliniche veterinarie dovrebbero fornire un servizio h24 tutti i giorni dell’anno e chi invita a riflettere sui costi che avrebbe un simile servizio, al momento a carico dei clienti e difficilmente integrabile nel sistema sanitario pubblico.

Il racconto drammatico dei volontari prosegue così:

“Questa sera abbiamo affrontato una delle situazioni più difficili che un soccorritore possa vivere. Un cane in condizioni gravi ha dovuto affrontare un lungo viaggio verso la Francia per ricevere le cure necessarie, dopo che nessuna clinica nelle vicinanze era disponibile ad accoglierlo. (Abbiamo chiamato tutte le cliniche fino ad Alassio ma nulla!)

Per fortuna, il nostro intervento tempestivo e il grande impegno del team hanno permesso al cane di arrivare vivo al centro specializzato. Tuttavia, non possiamo ignorare quanto sia stato rischioso questo trasporto lungo e pieno di incertezze.

Questa vicenda mette in evidenza le falle di un sistema che, nei weekend serali, lascia un vuoto incolmabile nell’assistenza veterinaria. Le emergenze non possono aspettare, e ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte.

La nostra associazione è nata per proteggere e salvare vite, ma senza un supporto adeguato non possiamo continuare a operare con la sicurezza di offrire agli animali l’assistenza immediata di cui hanno bisogno.

Per questo motivo, siamo costretti a sospendere il servizio nei weekend serali fino a quando non sarà garantita una rete di emergenza veterinaria attiva e ben distribuita sul territorio.

Gli animali hanno diritto a cure tempestive. Chiediamo a tutti di unirsi al nostro appello per chiedere un cambiamento urgente”.

L’idea sarebbe quella di istituire una sorta di “abbonamento” da parte dei vari comuni, con una o più strutture veterinarie, in modo da garantire una copertura anche durante quei giorni e quegli orari in cui resta complesso e molto costoso, mantenere aperta una struttura in grado di intervenire per le emergenze anche nel caso in cui l’animale non abbia un padrone in grado di coprire le spese del soccorso.

Questa la pagina Facebook del servizio

—————————————————————————————————— Resta aggiornato con le Notizie della Liguria! Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it (https://t.me/liguriaoggi) , alla pagina Facebook (https://www.facebook.com/liguriaoggi) – dove pubblichiamo tutti gli aggiornamenti o al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f – dove inviamo solo le notizie più importanti

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0