L’estensione di un promontorio anticiclonico verso l’Europa centro-occidentale, favorisce la discesa di aria fredda verso i Balcani e la nostra Penisola.

In Liguria attese giornate di tempo soleggiato, secco ma caratterizzate da forti venti settentrionali e da un calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 12 Gennaio 2025

Fino al primo mattino nuvolosità bassa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali; in tale contesto, non si esclude la formazione di galaverna e/o calabrosa, specie sui rilievi appenninici. Sul resto del territorio regionale cieli pressoché sereni.

Dalle ore centrali del dì, e fino al termine della giornata, i cieli si presenteranno sereni sull’intera regione.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, raffiche fino a 70-80 km/h sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali.

Mare poco mosso o stirato sul centro-levante, mosso a ponente e fino a molto mosso al largo.

Temperature minime in diminuzione, specie nelle zone interne. Massime stabili.

Sulla costa temperature minime tra +3°C/+10°C e massime tra +9°C/+13°C

Nell’interno temperature minime tra -8°C/+3°C e massime tra +4°C/+9°C