Ventimiglia (imperia) – Il cadavere di un uomo è stato avvistato in mare, tra gli scogli vicino alla zona di Ponte San Ludovico, al confine con la Francia, nel territorio comunale di Ventimiglia.

A fare il macabro ritrovamento alcuni escursioni che hanno notato il corpo tra gli scogli ed hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine ma per la persona era ormai già tutto inutile e il cadavere è stato recuperato e trasferito in obitorio per il riconoscimento e per stabilire le cause del decesso, per ipotermia o per annegamento.

Non è improbabile che possa trattarsi dell’ennesima vittima del tentativo di passare il confine di qualche migrante, costretto dalle normative sottoscritte dall’Italia con il Trattato di Dublino che stabiliscono che un extracomunitario che sbarca sul suolo europeo debba chiedere asilo e protezione nel primo paese toccato e non può allontanarsi da quel paese sino a quando non gli viene riconosciuto lo status di rifugiato.

Tempistiche che possono durare anni tenendo conto della possibilità di ricorsi e lungaggini burocratiche. Una trappola che costringe la maggior parte dei Migranti, che non desidera restare in Italia, a non poter proseguire il viaggio verso altri paesi che sono la reale meta per le politiche di accoglienza, per le normative più vantaggiose e per le politiche di integrazione che non esistono in Italia.

Se un migrante viene scoperto a tentare di attraversare il confine, infatti, viene riconsegnato alle autorità italiane e deve restare in Italia.

Questo meccanismo, approvato dall’Italia con la firma del trattato di Dublino, rinnovato e nuovamente sottoscritto più volte, nel corso degli anni, da diversi Governi italiani, crea gli ostacoli alla libera circolazione (e ridistribuzione) degli immigrati nel resto d’europa perché è ovvio – come lo era quando venne firmato il trattato – che nessun migrante avrebbe circumnavigato l’Europa per arrivare in Germania o nei paesi scandinavi che sono quelli dive i migranti vogliono arrivare.

—————————————————————————————————— Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0