La settimana inizia con il campo di alta pressione che si rafforza sul Mediterraneo e sull’Europa centrale portando condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Liguria accompagnate, però dalla discesa di correnti di aria fredda proveniente dal Nord Europa che manterranno le temperature al di sotto della media stagionale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 13 Gennaio 2025

Cieli pressoché sereni per tutta la giornata sulla Liguria. Possibile transito di qualche nube sul settore centrale in serata.

Venti moderati sul Levante (forti sui crinali dell’Appennino) dai quadranti settentrionali, tra moderati e forti sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali, con raffiche fino a 80-90 km/h in serata.

Mare poco mosso o stirato sul centro-levante, mosso a ponente e fino ad agitato al largo.

Temperature generalmente stazionarie.

Sulla costa temperature minime tra +3°C/+10°C e massime tra +8°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -7°C/+3°C e massime tra 0°C/+10°C

