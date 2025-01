Genova – Anche il Comune, dopo la Regione Liguria, si è pronunciato a favore del ritorno alla gratuità dei tratti autostradali soggetti a disagi e a indennizzi diretti e sconti automatici per chi subisce i disagi dei cantieri, delle code e dei restringimenti di carreggiata sulla autostrade attorno al capoluogo ligure.

Un ordine del giorno presentato dalla Consigliera del Gruppo Misto Cristina Lodi è stato approvato in modo “trasversale” con i voti a favore dei 33 consiglieri presenti alla votazione e con un voto contrario del consigliere Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione.

L’ordine del giorno aveva come oggetto: “Criticità nodo autostradale genovese” che impegna sindaco e Giunta: “ad attivarsi affinché venga avviata una urgente interlocuzione tra Comune di Genova, Regione Liguria, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e ASPI per rivedere la situazione, alla luce dell’accordo ad oggi in vigore, visto il protrarsi dei tempi di chiusura dei cantieri e della realizzazione delle opere con conseguenti enormi disagi a carico dei genovesi, al fine di riaprire una riflessione che valuti la non applicazione dei rincari, il ritorno alla gratuità dei pedaggi nella tratta autostradale genovese, come previsto inizialmente fino a fine disagi, e indennizzi a copertura dei danni economici e sociali che gravano sui cittadini anche a seguito della realizzazione delle indagini epidemiologiche sulle situazioni specifiche su cui si è impegnata Regione Liguria”.