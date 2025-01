Genova – Stavano attraversando la strada in corso Gastaldi, nel quartiere di San Fruttuoso, quando è passata una gazzella dei carabinieri a sirene spiegate e li ha travolti. Sono stati ricoverati all’ospedale San Martino i due coniugi di circa 70 anni travolti questa mattina, attorno a mezzogiorno, da una pattuglia dei militari che si spostava velocemente per raggiungere un’emergenza e con le sirene accese.

Per motivi ancora da accertare i due non sembrano aver sentito il segnale sonoro e sono stati colpiti, fortunatamente solo di striscio, dalla vettura.

L’uomo e la donna sono caduti a terra e sono stati subito soccorsi dai passanti e poi dalle ambulanze del 118 che li ha trasferiti in ospedale. Qui i medici hanno attribuito il codice giallo di media gravità e li hanno sottoposti a diversi esami che non avrebbero evidenziato lesioni gravi.

Saranno ora le indagini ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.