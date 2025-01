Genova – Un incidente sta causando disagi, con rallentamenti e code sulla strada Sopraelevata Aldo Moro in direzione levante.

In corso, alle 7,30, la rimozione delle vetture coinvolte e i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto interviene la polizia locale e si segnalano forti rallentamenti.