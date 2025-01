Genova – Ha ricevuto un messaggio di allarme dal sistema di video-sorveglianza ed ha potuto vedere i ladri che forzavano una finestra per entrare nel locale e rubare. E’ stato il titolare del bar di piazza Tommaseo “visitato” ieri notte dai ladri.

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 43enne e un 26enne entrambi del posto e pluripregiudicati, per furto in concorso.

Ieri notte la Sala Operativa ha diramato la nota di probabile furto all’interno di un bar in Piazza Tommaseo, poiché il proprietario aveva visto dalle telecamere di sicurezza del locale, due soggetti che si erano introdotti da una finestra laterale.

Gli agenti si sono quindi prontamente posizionati nelle vie adiacenti al bar riuscendo così a circondare ogni possibile via di fuga dei ladri e, dopo essersi introdotti all’interno, hanno notato uno zaino aperto per terra con diverse bottiglie di olio, alcolici e cibo per un totale di 130 euro e, proprio nel dehor, i due ladri sdraiati a terra.

A seguito di perquisizione personale, sono state rinvenute alcune bibite e alcolici in loro possesso e sono stati quindi accompagnati presso gli Uffici della Questura e denunciati.

Rimane comunque salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.