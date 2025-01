Genova – Un uomo di 31 anni è stato denunciato dalla polizia per il furto di alcune medicine che si è verificato all’interno del Serd di via Molteni. A lanciare l’allarme sono stati alcuni operatori, che all’apertura degli uffici hanno notato una finestra rotta e la mancanza di farmaci per un valore di circa 750 euro.

Gli agenti sono così giunti sul posto e hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti. Queste hanno permesso di identificare il presunto responsabile.

Si tratta di un uomo di 31 anni con precedenti giudiziari che è stato rintracciato nei pressi degli stessi ambulatori. E’ stato trasportato in Questura e denunciato.