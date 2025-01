Genova – Incidente mortale, questa sera, in via Paleocapa, tra Castelletto ed Oregina. Intorno alle 20, per cause ancora da accertare un’autovettura ed una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

L’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra riportando lesioni gravissime che ne hanno provocato la morte.

Sul posto sono accorse l’automedica del 118 e l’ambulanza ma il personale sanitario ha tentato inutilmente le manovre di rianimazione di massaggio cardiaco.

Nel frattempo la polizia locale ha bloccato completamente il traffico in via Paleocapa deviando le auto e l’autobus della linea 39 su un percorso diverso.

In corso il rilievo dell’incidente e la raccolta delle informazioni utili per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente.

Dalle prime informazioni sembra che auto e moto si siano scontrati frontalmente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0