Genova – Attimi di paura e ancora caos sulle autostrade della Liguria. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 gennaio, lungo l’Autostrada A12, all’altezza del Viadotto Bisagno, intorno alla metà del pomeriggio, un furgone ha preso fuoco in circostanze ancora da chiarire e la densa coltre di fumo nero ha creato non pochi problemi alla visabilità. La colonna di fumo era visibile a centinaia di metri di distanza e subito è scattato l’allarme.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118. Al momento non sono chiare le cause dell’incendio e non risulterebbero persone rimaste ferite o intossicate.

Intanto, si iniziano a registrare le prime ripercussioni sul traffico. Al momento si registra 1 km di coda tra il casello di Genova Nervi e quello di Genova Est.

Notizia in aggiornamento