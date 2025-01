Bordighera (Imperia) – Ancora nessuna traccia di Yulia Rong, la turista tedesca di 65 anni scomparsa nel nulla da giorni durante la sua vacanza nella cittadina della riviera ligure.

La donna è scomparsa sabato scorso, intorno alle 18 ed il marito ha dato l’allarme all’ora di cena non vedendola rientrare dalla sua passeggiata.

Le ricerche sono proseguite ieri con l’ausilio del cane dell’unità cinofila dei carabinieri che è specializzato nelle ricerche di persone e nel seguire tracce anche flebilissime.

Il cane, accompagnato dal suo conduttore, ha seguito un ipotetico percorso tra l’albergo dove la donna era in vacanza sino alla spiaggia della “Conchetta” e poi si è fermato. Particolari che fanno temere che la turista si sia gettata in mare.

In corso anche le ricerche con imbarcazioni e mezzi aerei e le forze dell’ordine stanno verificando le telecamere di sorveglianza per vedere se ci sono tracce del passaggio della donna che potrebbe anche essersi allontanata dalla spiaggia.

Le speranze di trovare la donna ancora in vita non sono abbandonate e le ricerche proseguiranno anche nella giornata di oggi.

