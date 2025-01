Genova – Non accenna a fermarsi il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti per strada e la polizia locale prosegue controlli e sanzioni.

Nel solo mese di dicembre, stando ai dati forniti dall’assessorato competente, sono state 31 le sanzioni contestate ad altrettanti Cittadini, sopresi a depositare oggetti ingombranti al di fuori dei luoghi dove è consentito (isole ecologiche, furgoni e servizio di recupero)

Si ricorda che Amiu fornisce un servizio gratuito di raccolta consegnando il rifiuto ingombrante al piano strada dopo aver prenotato il servizio.

Non ci sono scuse, quindi, per comportamenti incivili e che recano danno alla collettività sia perché non è bello vedere lavatrici e televisori per strada e sia perché il recupero ha dei costi che paghiamo tutti noi con le tasse.

