Dopo un’altra notte di raffiche di vento anche molto forti sulla Liguria, momentanea attenuazione dei venti freddi che dal nord Europa soffiano da giorni sul Nord Italia e sulla Liguria. Per una giornata avremo un indebolimento delle correnti fredde e per almeno un giorno il vento andrà ad indebolirsi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 15 Gennaio 2025

Cieli pressoché sereni o velati per tutta la giornata sulla nostra regione. Possibili banchi di nebbia o foschia sui fondovalle dei versanti padani nelle prime ore del mattino.

Venti deboli o al più moderati da nord

Mare poco mosso sotto costa, ancora mosso al largo

Temperature in calo le minime, in aumento le massime

Sulla costa temperature minime tra +0°C/+5°C e massime tra +10°C/+16°C

Interno: Min: -6°C/+1°C – Max: +6°C/+10°C