Genova – Il recupero e lo smaltimento delle alghe che si depositano nel “nuovo” porticciolo di Nervi sono costati già 180mila euro ai genovesi che continueranno a pagare per le scelte fatte in fase di progettazione dello scalo a mare che ha sostituito la compianta piscina Mario Massa.

La conferma di quanto già annunciato da LiguriaOggi.it è arrivata direttamente dall’assessore responsabile di Amiu, Mario Avvenente a specifca richiesta presentata dai consiglieri del Partito Democratico Alberto Pandolfo e Donatella Alfonsi.

“Saranno i cittadini – spiegano i consiglieri del Partito Democratico – a pagare i maggiori costi per la rimozione degli accumuli di posidonia alla base della scalinata in cemento adiacente al molo del Porticciolo di Nervi, ostinatamente voluta dall’ex sindaco Marco Bucci invece che restaurare e recuperare la storica piscina Mario Massa”

E’ quanto si apprende dalla risposta dell’assessore all’Amiu Mauro Avvenente , durante il question time di stamani , all’interpellanza che chiedevano i costi ricorrenti dell’operazione e interventi per ovviare ad un fenomeno che, benché indice di salute dell’ambiente marino, crea problemi non indifferenti per gli accumuli a terra.

“Ora – proseguono Pandolfo e Alfonso – scopriamo che gli oltre 180 mila euro spesi nel 2023 sono diventati una voce aggiuntiva del contratto di servizio con Amiu, praticamente a certificare che nulla si può fare per risolvere il problema se non portar via le cataste di posidonia che progressivamente marciscono, con costi aggiuntivi per tutti i cittadini. Il vago rimando ad altri assessorati per possibili interventi tecnici certifica quindi il fallimento totale del progetto di restyling del Porticciolo: un’amara verità’ che conferma l’incapacità del centrodestra di fare operazioni non solo di facciata, ma peggiorative per i cittadini e pagare a caro prezzo”.

Una magra soddisfazione per i tanti anziani pescatori di Nervi che, sin dalle prime fasi del progetto avevano messo in guardia da correnti e accumuli di alghe e, inascoltati, oggi trovano conferma evidente delle loro preoccupazioni.

