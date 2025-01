Genova – Ancora una mattina di disagi e ritardi per chi viaggia sui treni in Liguria a causa di un guasto registrato sulla linea Genova – La Spezia.

Intorno alle 6 di questa mattina si sono registrati ritardi e problemi molto importanti sulla tratta che hanno causato pesanti disagi ai pendolari e a chi usa il treno per gli spostamenti.

Il guasto è avvenuto tra Recco e Santa Margherita Ligure ed è stato necessario riprogrammare i passaggi dei treni su un unico binario.

Particolare che ha ovviamente condizionato pesantemente gli orari.

I tecnici hanno riparato il guasto intorno alle 7 e la circolazione è subito ripresa su due binari ma è stato necessario recuperare i ritardi che si erano ormai accumulati sulla linea. Molti treni locali hanno subito limitazioni nel percorso mentre regionali e intercity hanno accumulato ritardi sino a 50 minuti.

Roventi le proteste dei pendolari e delle associazioni che tutelano chi viaggia con i treni e i mezzi pubblici. Da tempo si chiedono risposte certe e definitive a tutti i vertici di Trenitalia, alle istituzioni che hanno firmato contratti e al ministero dei Trasporti che ha la responsabilità di valutare l’operato di Trenitalia e di imporre le linee da seguire per migliorare il servizio.

