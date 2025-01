Genova – Ancora guai per le autostrade della Liguria e dopo il rogo di un furgone, ieri pomeriggio, sul viadotto Bisagno, sulla A12 Genova – Livorno, ieri notte i vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 2,30 per domare l’incendio che ha distrutto un Tir sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce al bivio con la A10 Genova – Ventimiglia.

L’allarme è scattato subito e i vigili del fuoco sono accorsi sull’autostrada ma anche in località Fabbriche, sulle alture di Voltri.

Le fiamme, infatti, si sono estese rapidamente anche al bosco circostante e la situazione, già complessa, si è fatta drammatica perché il secco di questi giorni e la presenza di vento avrebbe potuto creare un rogo di dimensioni davvero preoccupanti.

I pompieri hanno lavorato tutta la notte per aver ragione delle fiamme nel tratto boschivo e sono ancora al lavoro per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che il rogo si estenda.

Sulla A26 si viaggia su una sola corsia in direzione Genova e al bivio con la A10 verso Ponente.

