Cairo Montenotte (Savona) – Sarà una perizia tecnica a stabilire le cause dell’incendio che nella giornata di ieri, giovedì 16 gennaio, ha causato gravi danni al tetto di una abitazione in via Marconi. Le fiamme hanno avuto origine per cause ancora da accertare nella coibentazione del tetto, in corso di ristrutturazione, e si sono estese rapidamente a gran parte della copertura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cairo Montenotte e di Savona e le operazioni spegnimento sono andate avanti a lungo anche per la necessità di rimuovere parte del tetto per poter avere accesso più agevole al materiale che stava bruciando.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma i danni sono ingenti e le verifiche sui materiali potrebbero dare una risposta alle tante domande sulle cause del rogo.

