Genova – Un camion ribaltato su un fianco, quasi certamente per una raffica di vento, sta causando il blocco dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra il casello di Prà Voltri e Arenzano, in direzione ponente.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22 e sta causando pesanti disagi a chi si trova in viaggio in autostrada in direzione ponente.

Il mezzo pesante ostruisce gran parte della carreggiata appena prima dell’ingresso in una galleria.

Segnalate auto ferme già all’allacciamento dell’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce con la A10 Genova – Ventimiglia.

La rabbia degli automobilisti e dei trasportatori si riversa sulle pagine social anche per i ritardi negli interventi.

In auto bloccati ci sono anche famiglie con bambini e le temperature sono tutt’altro che confortevoli.

notizia in aggiornamento