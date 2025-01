Genova – Una coppia di “lupi” avvistata e filmata da un automobilista in via Merano, a Sestri Ponente, all’altezza del supermercato Coop. Un “avvistamento” che sta infiammando i social e che, nel contempo, rafforza i sospetti che ci sia qualche buontempone in vena di scherzi che porta i propri cani lupo cecoslovacchi, spesso scambiati per lupi, a fare passeggiate nei luoghi più improbabili al solo scopo di suscitare clamore.

Troppi gli avvistamenti in zone ben lontane da boschi e montagne ed anche volendo pensare a giovani esemplari in dispersione, che cercano di stare ben lontani dai branchi per non finire uccisi, è difficile pensare a lupi veri che passeggiano nella Pineta di Arenzano, a Quinto nelle strade vicino al mare o, appunto, in via Merano, trafficatissima via di Sestri Ponente e certamente non il luogo dove ci si aspetterebbe di incontrare un lupo.

Non sarebbe infatti il primo caso in cui la presenza di lupi viene poi smascherata per quello che è realmente, ovvero cani lupo cecoslovacchi lasciati liberi e non tenuti al guinzaglio come prescrivono le normative. E’ successo al Righi diverse volte ed è successo a Quinto dove però è stato lo stesso proprietario a farsi vivo e a smentire gli avvistamenti sempre più numerosi nella zona, frutto delle fake news diffuse spesso ad arte per cercare di spaventare le persone e indurle a credere alle ridicole “invasioni” di Lupi. Leggende metropolitane che si diffondono durante allegre bevute tra amici o, più facilmente, raccontate ad arte da chi vede nel lupo un “concorrente” nella caccia nei boschi e vorrebbe vederlo sparire, magari a colpi di fucile.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0