Genova – E’ morta a soli 26 anni Valentina Monaldi, giovane dottoressa genovese che si era trasferita a Siena negli scorsi mesi. La 26enne è stata colpita da un malore improvviso che è risultato fatale.

La giovane si era laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Genova e lo scorso autunno si era trasferita nella città toscana dove aveva iniziato a frequentare la Scuola di Specializzazione in Chirurgia ricostruttiva ed estetica.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dalla stessa Università di Siena: “Il Rettore dell’Università di Siena, a nome suo personale e di tutta la comunità accademica, si unisce al cordoglio ed esprime vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa della specializzanda Valentina Monaldi, avvenuta nei giorni scorsi a seguito di un malore improvviso.

Valentina Monaldi era laureata in Medicina e Chirurgia a Genova e si trovava a Siena da pochi mesi per proseguire i suoi studi nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia ricostruttiva ed estetica. La scomparsa ha lasciato sgomenti i docenti e i colleghi di studio che l’avevano conosciuta. Ai familiari, colleghi ed amici vanno le condoglianze dell’Università di Siena”.

I funerali della 26enne si terranno sabato 18 gennaio alle 11:30 presso la chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù di Albaro.