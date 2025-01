Genova – Ancora un arresto per le indagini sulla catena di colpi con la tecnica della “spaccata” ai danni di tanti negozi ed attività commerciali genovesi.

La Polizia di Stato di Genova ha fermato un 36enne residente a Genova che è sospettato di essere l’autore di numerosi furti.

Mercoledì scorso gli agenti del commissariato Centro, a seguito di una lunga e complessa attività investigativa, hanno arrestato l’uomo che risulta ora accusato di numerose spaccate con l’uso di un tombino, avvenute nei mesi scorsi nel Centro Storico.

In particolare il 36enne, che è già detenuto al carcere di Marassi per episodi simili, avrebbe commesso quattro furti in vari esercizi commerciali in Calata Cattaneo, due in piazza Piccapietra e uno in corso Europa, utilizzando sempre lo stesso metodo “del tombino”, asportandolo ed infrangendolo contro la vetrina dei locali.

La Polizia Scientifica era intervenuta sui luoghi dei fatti e aveva rilevato delle impronte digitali che, unitamente alle immagini delle telecamere esaminate dagli agenti posizionate in prossimità dei luoghi dei furti e interne ai locali, hanno permesso di attribuire senza dubbio la responsabilità all’indagato.

