La Spezia – Un appello per ritrovare una mamma che, tanti anni fa, è stata costretta a lasciare una bambina in un istituto, sperando che una famiglia potesse darle un futuro migliore. A lanciarlo Silvia, una donna nata il 6 maggio del 1961, poco dopo la mezzanotte e che la burocrazia ha registrato come nata da “madre che non consente di essere nominata“. Il parto avviene all’ospedale civile e l’ostetrica che l’ha fatta nascere è stata Milda Peroni, classe 1921, di La Spezia. E’ lei che darà un nome e cognome di a Silvia e che viene incaricata di portare la bambina all’istituto provinciale per l’infanzia.

La madre naturale non riesce a prendere quella decisione facilmente e viene riferito a chi lancia l’appello che la mamma ha trascorso qualche giorno in ospedale con lei prima di lasciarla, volendo accertarsi di persona che stesse bene. E’ quindi probabile che conosca il nome attribuito alla piccola Sivia.

La neonata è stata poi adottata dai genitori adottivi intorno agli 8 mesi, e ha continuato a vivere a La Spezia con la nuova famiglia sino all’età di 5 anni, cosa anomala per l’epoca in cui si preferiva che le adozioni arrivassero da altre città.

Forse la mamma naturale ha voluto incontrare la piccola? Forse c’è stato un rapporto a distanza tra la famiglia adottiva e la mamma naturale?

Ora Silvia e la sua famiglia, quella cui ha dato vita, vorrebbe trovare questa mamma che non ha mai conosciuto. Una donna che certamente avrà avuto un grande vuoto per tutta la vita, probabilmente lo stesso vuoto che ha avvertito Silvia quando ha scoperto di essere stata adottata. ,

I suoi genitori adottivi non ci sono più. Lei è stata bene e felice non gli è mancato nulla ma ora spera di trovare qualcuno che possa aiutarla a ritrovare la mamma. Che la aiuti a trovare le sue vere origini e di conoscere la verità, anche se dolorosa.

Silvia spera di trovare delle sorelle, dei fratelli, lei che è stata figlia unica per tanto tempo.

Ogni notizia sarebbe importante per la donna e per la sua famiglia che la aiuta in questa particolare ricerca.

Chi avesse informazioni può contattare la Redazione all’indirizzo email redazione@liguriaoggi.it

