Aria fredda in ingresso dall’est europeo determina un calo della temperatura e venti forti settentrionali sulla nostra regione, ma in un contesto di tempo asciutto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 17 Gennaio 2025

Al mattino nubi residue sui versanti padani centrali, in via di attenuazione, soleggiato altrove. Nel pomeriggio soleggiato ovunque.

Venti forti o molto forti da nord con punte attorno a 70-80km/h sul settore centro-occidentale della costa e valichi corrispondenti, moderati da nord-est a levante.

Mare stirato sotto costa a Levante, mosso o molto mosso al largo e sull’Imperiese per onda corta da est.

Temperature minime in calo; massime in calo sul settore centrale, in lieve aumento su Tigullio ed Imperiese.

Sulla costa temperature minime tra +2°C/+7°C – Max: +6°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -5°C/+0°C – Max: +1°C/+7°C